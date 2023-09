Messina Denaro | dalla cattura alla malattia

Matteoe' uno dei boss mafiosi piu' importanti di Cosa Nostra, capo del mandamento di Castelvetrano. Legato da uno stretto rapporto con Toto' Riina, ha un ruolo chiave nelle stragi del 1992 e ...Le condizioni di salute di Matteosono gravissime: l'ex boss, che da più di un mese è ricoverato nella cella del reparto per detenuti dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, viene sottoposto alla terapia del dolore e ...In una provincia, quella di Trapani, che come si è visto con la cattura di Matteo, vede sedere alla stessa tavola capibastone, massoni, esponenti politici. Uomini di cui conoscevamo i ...L'oncologo ha ceduto la cura del boss ai colleghi terapie di supporto e controllo del dolore

Matteo Messina Denaro sta morendo: la solitaria agonia del padrino Livesicilia.it

Matteo Messina Denaro e' uno dei boss mafiosi piu' importanti di Cosa Nostra, capo del mandamento di Castelvetrano. Legato da uno stretto ...Vediamo a quanto ammonterebbe il patrimonio di Matteo Messina Denaro, il boss mafioso catturato lo scorso gennaio dopo 30 anni di latitanza e ormai vicino alla sua fine a causa di una patologia gravis ...Le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro sono gravissime: l’ex boss, che da più di un mese è ricoverato nella cella del reparto per detenuti dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, viene ...