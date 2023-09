Messias non ci sarà con il Napoli | l’alternativa di Gilardino

La presentazione del match QUI GENOA - Indisponibili, Pajac e Vogliacco . Gilardino ... QUI NAPOLI - In forse Olivera, che ha giocato nelle scorse ore con la nazionale uruguaiana e potrebbe...Soprattutto perché ora il Milan è più lontano da quell'idea di dipendenza, tecnica, masolo ...per eccellenza di un tridente sghembo che Pioli doveva completare di volta in volta da, Brahim ...Le due squadresi sfidano da due stagioni, avendo il Genoa disputato l'ultimo campionato in ... 37PUSCAS, 2 THORSBY, 3 MARTIN, 18 EKUBAN, 17 FINI Squalificati: nessuno Indisponibili:(30 ...Il guaio muscolare accusato danell'amichevole di luglio contro il Real Madrid è ormai alle ... soprattutto in una fase di inizio stagione e con una scarsa preparazione estiva alle spalle,...

Genoa, Messias non ci sarà con il Napoli: l'idea di Gilardino per sostituirlo AreaNapoli.it

Genoa, le ultime sulle condizioni di Messias e Vogliacco. Malinovskyi e Gudmundsson… SOS Fanta

Per il centrocampo dei rossoblù è prevista una possibile sorpresa di formazione in vista della gara con il Napoli.Vasquez arriverà solo oggi: Gilardino dovrà constatare le sue condizioni fisiche dopo gli impegni con la nazionale messicana ...Genoa in campo per preparare la gara col Napoli. Da ieri la formazione di Alberto Gilardino si sta allenando al centro sportivo "Gianluca Signorini" per affrontare sabato sera a Marassi i partenopei d ...