Memorial Pantani 2023 | il percorso ai raggi X Il Muro di Via Belvedere precede il classico arrivo a Cesenatico

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 settembre 2023) Dopodomani, sabato 16 settembre, si corre la ventesima edizione delMarco. La corsa dedicata all’indimenticato campione italiano fa ormai parte in maniera stabile del calendario delle corse autunnali in territorio italiano ed anche quest’anno attraverserà le zone care al “Pirata“. ILAIX Si parte da Riccione per arrivare, ovviamente, adopo 193.3 km. Unrinnovato quello della corsa romagnola che vede nella prima parte tutte le maggiori insidie e che può favorire dunque attacchi e spettacolo sin dalle prime battute. Si parte con un tratto ricco di saliscendi per poi arrivare alle prime difficoltà: la salita verso Verucchio ed il Passo delle Siepi saranno affrontate in rapida successione tra il km 35 ed il km 50. Si arriva poi al GPM ...