(Di giovedì 14 settembre 2023) La premier italiana Giorgiata in Ungheria da Viktor. La premier, che ha partecipato al per partecipare al(un incontro sulla natalità)...

da Orban, Salvini accoglie la Le Pen. Presidente e Vicepresidente vanno dove li porta il cuore. Poi non meravigliamoci che l'Italia sia cosi' in difficoltà a Bruxelles'. Lo scrive su X il ...Non è la prima volta chein India per incontrare il primo ministro indiano. A marzo la presidente lo aveva definito come il leader "più amato". Perciò il materiale, su cui realizzare ...... tra una possibile nuova maggioranza Ursula all'Europarlamento è un ruolo di opposizione minoritaria con destra e sovranisti a Bruxelles, Giorgiapare aver già preso una strada: e oggi volerà ...Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Sondaggi politici: tonfo Pd eil M5s, benee Calenda

Meloni vola dall’amico Orbán, Salvini abbraccia Le Pen. L’Italia sempre più a destra (e lontana da Bruxelles) la Repubblica

Meloni vola da Orban per il Demographic Summit: «Combattiamo per difendere le famiglie e Dio» ilmessaggero.it

La premier italiana Giorgia Meloni è volata in Ungheria da Viktor Orban. La premier, che ha partecipato al per partecipare al Demographic Summit (un incontro sulla ...Giorgia Meloni partecipa al Demographic Summit di Budapest, accolta dal premier ungherese Viktor Orban. E afferma come il Paese sia un modello contro la denatalità, un tema che vuole affrontare ...Il leitmotiv è quello del palco spagnolo di Vox, il ritorno, ma questa volta da presidente del Consiglio e non da leader unica dell’opposizione al governo Draghi, a “Io sono Giorgia, madre, cattolica ...