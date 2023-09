Meloni | sulla famiglia avviamo un cambiamento culturale

(Di giovedì 14 settembre 2023) "Oggi abbiamo un'opportunità importante di discutere di questioni che sono chiave per l'Italia e per tutta l'agenda europea: lae le sfide demografiche. Fanno parte del cuore della politica ...

BUDAPEST " Torna la presidente del Consiglio dell'"Io sono Giorgia, madre, cattolica e donna". E davanti ad un platea di ultraconservatori riuniti al forumcrescita demografica di Budapest ribadisce lo slogan del "Dio che va difeso in questa società insieme alla famiglia". Dopo la benedizione dei rappresentanti delle confessioni religiose ortodosse ...Così la premier,in Ungheria per il Demographic Summit. Poi l'incontro con il premier Orban,famiglia "vogliamo avviare un cambiamento culturale". L'Ungheria "è un esempio perfetto contro ...In Ungheria si è riusciti a fermare la tendenza in calo della natalità, sono aumentati i posti di lavoro, e anche l'occupazione femminile'e Orban dopo il summitdemografia avranno un ...Così comincia il videomessaggio con cui la Premier Giorgiaha partecipato all'inaugurazione della prima edizione del Forum Risorsa Mare " di Trieste, incentrato appuntovalorizzazione ...

Giorgia Meloni: 'Fango sulla mia famiglia' - Otto e Mezzo - Puntata del 12/09/2023 La7

Meloni scatenata all’Assemblea di FdI: «Un anno di fango sulla mia famiglia. Arianna Penalizzata» Corriere della Sera

Giorgia Meloni: «Vogliamo governare a lungo e aumentare le nascite. Combattiamo per difendere le famiglie e Dio». Sono questi i concetti chiave esposti dal premier al ...Serve "una grande battaglia" per "difendere la famiglia", perché difendere la famiglia significa "difendere Dio, la nostra identità e tutto quello che ha contribuito a costruire la nostra civiltà", ha ...La premier interviene a Budapest al summit sulla natalità: serve una grande battaglia per difendere tutti i valori che hanno costruito la nostra civiltà, oggi in pericolo. L'abbraccio con Orban ...