Meloni | Serve dura lotta per difendere famiglie e Dio

"una grande battaglia" per "difendere la famiglia", perché difendere la famiglia significa "... ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, nel corso del suo intervento in inglese al ...Abbiamo visto il fallimento della mediazione di Giorgiacon i suoi alleati nazionalisti ...un grande lavoro di prevenzione, che si fa con un grande investimento culturale e nella ...'una grande battaglia' per 'difendere la famiglia', perché difendere la famiglia significa '... ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, nel corso del suo intervento in inglese al ...... "Famiglia e sfida demografica cuore dell'agenda del governo italiano""una grande battaglia" ... ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, nel corso del suo intervento in inglese al ...

Giorgia Meloni in Ungheria: "Serve una battaglia a difesa di Dio e famiglia" La7

Giorgia Meloni: "Serve battaglia per difendere valori famiglia, Dio e ... Adnkronos

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento al Budapest Demographic Summit. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...Non penso di esagerare dicendo che serve il coraggio di dire che le proiezioni del futuro sono molto preoccupanti" ha detto il premier. Poi Meloni ha fatto i complimenti a Orbán. "Stiamo guardando con ...Neppure possiamo limitarci a ridistribuire i migranti, piuttosto come chiesto dalla premier Meloni serve una politica europea che lavori all’unisono e con una visione, serve un dialogo con i paesi ...