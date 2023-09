Meloni? Se mi danno il permesso Bomba Rai di Mara Venier

Leggi su iltempo

(Di giovedì 14 settembre 2023)in conferenza stampa annuncia che "questa sarà la mia ultima edizione di Domenica In, questa volta è vero. Lo so l'ho detto anche negli anni passati ma questa volta ne sono certa", ha detto la conduttrice parlando con i giornalisti. Domenica In, la sua 15 ma edizione consecutiva, partirà domenica 17 settembre dalle 14 su Rai Uno. "Sono fermamente convinta che come mi ha insegnato Renzo Arbore, che io adoro - ha aggiunto- bisogna lasciare quando stai in alto, non lasciare mai quando cadi e vai giù e lui lo ha dimostrato sempre nella sua carriera ed è quello che io vorrei fare. Quest'anno io ero convinta di non fare Domenica In ma la verità è che la tentazione è troppo forte e io non so dire di no". "A me Domenica In ha dato tutto - ha sottolineato la conduttrice - per cui non so dire di no, ma lo dico con grande ...