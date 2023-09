Meloni scommette tutto sulla famiglia e oggi vede il leader ungherese Orbán

E già sisu quanti africani a Lampedusa basteranno a far cadere: 200.000 500.000 Fosse pure un milione, ebbene il numero di migranti necessario giungerà. E, quel giorno, Parigi ...... che può essere visto come una piattaforma inefficace se Xisui Brics. Ma può anche ... Leggi anche G20, gli incontri die Giorgetti con Sunak e Yellen e l'apertura all'Unione Africana A ...Oggiincontra Biden alla Casa Bianca chesulla stabilità... Le principali aree di tensione internazionali, in primo luogo Ucraina e Indo - Pacifico; l'Africa e le migrazioni; i ...L'Italiasul G20 Il colloquio sarà anche propedeutico alla missione in Cina chefarà entro la fine dell'anno, anche se la data non è stata ancora fissata. La premier, che oggi ha ...

La premier scommette tutto sulla famiglia e oggi vede il leader ... ilGiornale.it

Il fact-checking del nuovo libro intervista di Giorgia Meloni Pagella Politica

Meloni ospite del summit "benedetto" dalle chiese d’Ungheria. In vista delle Europee 2024 Ecr sta trattando con i nazionalisti ungheresi di Fidesz e i rumeni di Aur ...Francoforte avverte Roma: valutate i rischi per la stabilità finanziaria Meloni rivendica la norma: “Correttivi soltanto a parità di ...La premier all’Assemblea di FdI rivendica i risultati e avverte gli alleati: niente egoismi. E per le Europee del 2024: «Possiamo fare qualcosa che potrebbe essere impensabile. Dobbiamo aspettarci una ...