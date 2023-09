Meloni respinta a Berlino

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 14 settembre 2023) La Germania ha chiuso la porta ai chiedenti asilo provenienti dall’Italia. E adesso che succederà?Carmen Villavia email Gentile lettrice, di fatto la Germania era l’unico Paese che accettava, su base bilaterale, di ospitare i migranti sbarcati in Italia per il periodo che va dalla richiesta di asilo fino al suo esito: periodo lungo anni, perché alla risposta negativa dei nostri tribunali segue nel 90% dei casi un ricorso in appello, pagato dallo Stato tramite gli avvocati d’ufficio. Ripeto, la Germania era l’unico Paese che su base volontaria si prendeva i “nostri” che non volevano stare in Italia. Poi laha fatto la furba e, zitta zitta, alla chetichella, a dicembre ha mandato una letterina aavvertendo che “a causa di motivi tecnici” i rientri dei migranti dalla Germania erano sospesi. I rientri sono previsti dallo sciagurato accordo ...