: GENTILONI PIÙ CRITICO CHE COLLABORATIVO "Io sono una persona abituata a dire quello che: ho trovato" che Gentiloni "facesse molte interviste nell'ultimo anno per redarguire e dire la ...punta ancora a coinvolgere l'Europa. Salvinialle maniere forti. Mentre lui dichiara guerra ai barchini la premier sta registrando ben due trasmissioni con Bruno Vespa. Per lei, come ha ...E la sinistra colloca mogli e figliha inoltre partecipato a Porta a Porta, altro programma ... commissario Ue all'economia: 'Io sono una persona abituata a dire quello che. Ho trovato che ...E 'l'occhio di riguardo' chesi aspetta da Draghi, è lo stesso che contesta al commissario Paolo Gentiloni di non avere: 'Io sono una persona abituata a dire quello che', ha detto ...

Meloni pensa di candidarsi in Ue, ma ha un problema col Salvini elettorale Il Foglio

Draghi consulente Ue su competitività, Meloni: buona notizia. «Modifiche a tassa banche a parità di ... Il Sole 24 ORE

E poi chi sta in fila col cuore a pezzi pensando ad amici e parenti annegati fra le onde ... Al contrario del suo predecessore Totò Martello, un tempo comunista, che accusa il governo Meloni «di ...ROMA — Giorgia Meloni ci ha messo la faccia e non vuole perderla. Per giorni ha rivendicato quanto buona, giusta e «non punitiva» sia per lei la tassa sulle banche, e innescare un vistoso testacoda, s ...La rincorsa tra la premier e il leader del Carroccio continua, soprattutto in vista delle elezioni europee. Se lui e Tajani decidessero di scendere in campo, anche lei si presenterebbe come capolista.