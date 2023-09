Meloni “Dal Governo una strategia concreta per il mare”

(Di giovedì 14 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Questoha deciso di lavorare perchè venisse finalmente riscoperta e valorizzata la dimensione marittima e la millenaria vocazione agli scambi commerciali della nostra Nazione, mettendo fine al paradosso assurdo a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, il paradosso di un'Italia che ha smarrito la propria identità”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, in un videomessaggio al Forum “Risorsa”, che si tiene a Trieste, promosso dal ministro Nello Musumeci e organizzato da The European House-Ambrosetti.“Noi siamo una Nazione di, una Penisola al centro del Mediterraneo, un ponte naturale tra Europa e Africa, un crocevia tra quello che avviene tra due grandi spazi marittimi del globo: l'Atlantico e l'Indo-Pacifico – ha aggiunto-. Siamo una ...

...era intervenuto anche sugli attacchi a Gentiloni da parte di Salvini e, definiti "stucchevoli e imbarazzanti" e solo "una polemica alimentata in provetta solo per distrarre le masse...Il primo mattone di questa strategia è il "Piano del Mare", approvatoComitato e che verrà ... il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia. Fonte video: ChigiMa il governo trainatopartito Diritto e giustizia (il Pis alleato di Giorgiain Europa) non intende farlo. Uno dei motivi di questo rifiuto è che il mercato polacco è stato inondato di ...Le moderne fattucchiere sostengono che solo il lavoro ed il guadagno possono liberare le fanciullepadre padrone emarito che le schiavizza condannandole ad una sottomessa, antiquata, ...

Meloni da Vespa, dalla manovra all'Ue - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Meloni da Vespa, bomba su Draghi (e affonda Gentiloni): "Un occhio di riguardo" Liberoquotidiano.it

(ANSA) - BUDAPEST, 14 SET - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata al Museo delle belle arti di Budapest per partecipare al Demographic Summit. Accompagnata dal ministro per gli ...La maggioranza si è già spaccata, con Meloni che da quando è arrivata a Palazzo Chigi ha ... anche per cercare di erodere il consenso di Fratelli d'Italia, batte dal primo momento sui grandi classici ...Biden ha "dimenticato" la premier italiana Meloni, non citandola tra i leader incontrati al G20. Inoltre, Lufthansa sta per acquisire il 41% di Ita Airways, l'ex Alitalia. Questo accordo ha già ...