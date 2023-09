Meloni da Orban | summit su natalità e famiglia

(Di giovedì 14 settembre 2023) AGI -e sicurezza: la cornice dell'incontro tra Giorgiae Viktor, a Budapest, si intreccia con i principali dossier europei a partire dalle politiche sui migranti. La premier italiana e il leader magiaro saranno entrambi relatori al "Budapest Demographic", arrivato alla quinta edizione, appuntamento che vedrà capi di Stato e di governo, leader religiosi, accademici e rappresentanti della società' civile riflettere su come superare l'inverno demografico che congela il Vecchio Continente. Entrambi parleranno in tarda mattinata al panel intitolato ", la chiave per la sicurezza". Sul piatto le ricette sul come restituire fiducia alle famiglie in quanto chiave di un futuro sostenibile. "Siamo assolutamente convinti che il tema della natalita' deve rimanere uno dei temi ...

Nei giorni scorsi Giorgiaha chiesto una ricognizione a Giovanni Donzelli. Voleva sapere dal coordinatore di Fratelli d'Italia se nel recente passato altri premier in carica corsero per tirare ...La presidente del Consiglio, Giorgia, avra' domani a Budapest un incontro con il primo ministro ungherese, Viktor. Lo rende noto Palazzo Chigi. La premier vedra' il suo omologo alle 13,50, ma arrivera' nella capitale magiara ...Roma, 13 set. " Bilaterale tra la premier Giorgiae il primo ministro ungherese Viktor Orbàn. Domani la presidente del Consiglio sarà a Budapest, per prendere parte al 'Demographic Summit', alla Sessione Family is the key to security. Alle 13.

Una maggioranza e tre idee di Ue. E giovedì Meloni vede Orbán ilGiornale.it

Meloni e Orban dopo il summit sulla demografia avranno un colloquio privato nel palazzo del governo ungherese. Non si vedevano dallo scorso 30 giugno quando la premier italiana con il Consiglio ...Il governo ha cambiato linea e strategia. Non urla più e promette meno. Mentre Salvini attacca - e un po' lo fa anche Forza Italia - la Premier tace. E fa bene a tacere: perché sull’immigrazione peggi ...La rincorsa tra la premier e il leader del Carroccio continua, soprattutto in vista delle elezioni europee. Se lui e Tajani decidessero di scendere in campo, anche lei si presenterebbe come capolista.