“Meloni condanni ufficialmente il libro di Vannacci e l’Esercito prenda provvedimenti” La petizione

(Di giovedì 14 settembre 2023) di Massimo Arcangeli* “Se questa è l’era dei diritti rivendico a gran voce anche il diritto all’odio e al disprezzo e a poterli manifestare liberamente nei toni e nelle maniere dovute” (Roberto, Il mondo al contrario, p. 281 sg.). Il diritto all’odio e al disprezzo rivendicato dain un contesto preciso, quello in cui parla della “casta protetta degli lgbtq+”, è in linea con l’ideologia di cui è impregnato l’interodel generale, nel quale viene eletto a sistema anche un altro aberrante diritto, che fa riandare con la memoria alle rivendicazioni razziali di superiorità del Novecento e ai loro tragici effetti nei ripetuti delitti commessi contro l’umanità: il diritto di discriminare, sulla base di una presunta “normalità”, da parte di una maggioranza cui si contrapporrebbero diverse minoranze “anormali”. Per un ...

...con gli sherpa che non sono ancora riusciti a trovare un accordo su un testo condiviso che... ci saranno gli interventi dei vari leader, tra cui la premier Giorgia. Nel pomeriggio, ......con gli sherpa che non sono ancora riusciti a trovare un accordo su un testo condiviso che... ci saranno gli interventi dei vari leader, tra cui la premier Giorgia. Nel pomeriggio, ...Domani, tra gli altri, i bilaterali con, il tedesco Olaf Scholz, il britannico Rishi Sunak, ... Vedo che per alcuni Paesi sembra più difficile oggi concordare una posizione chiara chela ...Minacce a Giorgia, solidarietà da Fratelli d'Italia. Il deputato di Fratelli d'Italia Marco ... Spero che Conte ci pensi un minuto esenza esitazione questi violenti". Fazzolari: "...

“Meloni condanni ufficialmente il libro di Vannacci e l’Esercito prenda provvedimenti” Il Fatto Quotidiano

Minori condannati, il governo vuole togliere social network e smartphone WIRED Italia

Al via i lavori del summit G20 - India 2023 a Nuova Delhi, presieduto da Narendra Modi, che ha accolto nel centro congressi Bharat Mandapam 30 capi di Stato e di governo e 14 responsabili di organizza ...(Adnkronos) – Al via i lavori del summit G20 a Nuova Delhi, presieduto da Narendra Modi, che ha accolto nel centro congressi Bharat Mandapam 30 capi di Stato e di governo e 14 responsabili di organizz ...Ascolta l'articolo La premier italiana è al summit del G20 in India Il summit G20 a Nuova Delhi è stato inaugurato dal primo ministro indiano Narendra Modi, con la partecipazione di 30 capi di Stato ...