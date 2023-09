Meloni al summit per la natalità di Orbán dice che l’Ungheria è “l’esempio” da seguire per l’Italia

(Di giovedì 14 settembre 2023) Mentre a Lampedusa ci sono più di 7mila persone che riempiono un hotspot ormai al collasso e mentre ci si prepara a ulteriori sbarchi, la premier Giorgiavola in Ungheria per parlare dial Budapest Demographicvoluto da Victor Orbàn. I due, seduti a fianco in platea, si sono salutati con una stretta di mano e un abbraccio tra gli applausi del pubblico. Quindi la leader Fdi, dal palco, ha fatto il suo comizio (in inglese) e si è intestata una battaglia “in difesa della famiglia e di Dio”. E non solo. Ha anche detto che perdi Orban è un “modello” da. “Ci sono nazioni più ricche dove nascono meno bambini, dobbiamo mobilitare le risorse per sostenere la famiglia così com’è,dà un esempio perfetto”, ha detto ...

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a Budapest al Demographic Summit. Secondo Meloni serve "una grande battaglia per difendere le famiglie, significa difendere l'identità". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Budapest Demographic Summit. "Anche il Papa lo ha detto nella sua visita pastorale - ha aggiunto -. L'esempio dell'Ungheria è perfetto". La famiglia e le sfide demografiche sono due temi chiave per il Governo e per l'agenda europea. Lo ha ribadito la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Demographic Summit di Budapest. Questi due temi - ha sottolineato - rappresentano il "cuore della politica del governo italiano, il cui obiettivo primario è avviare un cambiamento demografico".

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Budapest Demographic Summit. "Anche il Papa lo ha detto nella sua visita pastorale - ha aggiunto -. L'esempio dell'Ungheria ...“Viviamo in un’era in cui tutto ciò che ci definisce è sotto attacco. Questo è pericoloso per la nostra identità nazionale, per la famiglia, per la nostra religione. Senza questa identità siamo solo d ...La premier Meloni abbraccia Orban e lancia la battaglia per difendere identità, Dio e famiglia: "Ungheria esempio perfetto per le politiche sulla natalità".