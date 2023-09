Meloni accolta da Orban con un baciamano alla Chiesa carmelitana di Buda

Budapest, 14 set. " Bilaterale a Budapest, presso il Karmelita Kolostor, tra la premier Giorgiae il primo ministro ungherese Viktor Orbàn, che ha accolto la presidente del Consiglio con un baciamano. Prima dell'incontro i due leader sono intervenuti al Demographic summit, poi hanno ...... la premier è statadalla presidente dell'Ungheria, Katalin Novak .e Novak si sono intrattenute in un salone del museo, prima di intervenire al panel Family is the key to security, ...Accompagnata dal ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, la premier e' statadalla presidente dell'Ungheria, Katalin Novak.e Novak si sono intrattenute in un salone del museo, ...ha partecipato al Demographic Summit assieme al ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto ,dalla Presidente ungherese Katalin Novak e dal Primo ministro Viktor Orban. Con Orban, ...

Meloni accolta da Orban con un baciamano alla Chiesa carmelitana ... La7

Ue: bilaterale Meloni-Orbàn, premier accolta con baciamano La Gazzetta del Mezzogiorno

Gli altri paesi europei, gli alleati, i sindaci: tutti hanno il problema delle elezioni, e sui migranti la lasciano sola. Spunta una destra alla sua destra ...Oggi abbiamo un’opportunità importante di discutere di questioni che sono chiave per l’Italia e per tutta l’agenda europea: la famiglia e le sfide demografiche. Fanno parte del cuore della politica de ...Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Meloni vola da Orban, Salvini accoglie la Le Pen. Presidente e Vicepresidente vanno dove li porta il cuore. Poi non meravigliamoci che l’Italia sia così in difficoltà a ...