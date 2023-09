Meghan Markle | ecco perché non piace più

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ogni cosa che la moglie americana di Harry d'Inghilterra fa, sbaglia, raccogliendo dissensi social senza precedenti. E con il marito sembra non esserci più quel feeling iniziale. Qualcosa fa presumere che, forse, suaveva ragione la regina Elisabetta di Inghilterra aveva ragione la regina Elisabetta di Inghilterra che non l’ha mai amata moltissimo. Sembrava dovesse spaccare il mondo e invece? Invece sono il mondo americano e quello social che stanno spaccando la sua fama di principessa del popolo: ogni cosa chefa, sbaglia, raccogliendo un dissenso che nemmeno una proposta del governo di centuplicazione delle aliquote Irpef raccoglierebbe. L’ultima l’ha combinata al concerto di Beyoncé, al quale ha assistito con la mamma, la cricca di amici e il marito. Se c’è chi posta il video in cui balla scalmanata nemmeno ...

A seguito dell’uscita di scena del secondogenito di Carlo dalla Royal Family, è cambiata anche la linea di successione di tutta la famiglia. Il principe Harry continua oggi ad occupare il quinto posto ...Harry e Meghan allontano le voci di divorzio presentandosi insieme, mano nella mano, agli Invictus Games in Germania ...Un sondaggio di Newsweek mostra come negli Stati Uniti, per la prima volta, l’indice di gradimento della duchessa sia andato in negativo. Colpa degli attacchi alla royal family Dagli ultimi movimenti ...