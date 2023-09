Mediterranean Beach Games 2023 | l’Italia del nuoto pinnato conquista otto medaglie

(Di giovedì 14 settembre 2023) Heraklion – Proseguono i successi delTeam ai. Ad Heraklion, sull’isola di Creta, gli Azzurri delhannoto ben. Il racconto delle gare e le(coni.it) ‘Sale sul gradino più alto del podio la portabandiera alla cerimonia d’apertura Viola Magoga che si conferma campionessa dei 50m pinne dopo il successo di Patrasso 2019. Magoga ha nuotato in 22?30, un centesimo più veloce della greca Peraki, facendo registrare il primato dei Giochi. Doppietta tricolore nei 200m monopinna con Silvia Sevignani oro in 1’32?34 e Giorgia Destefani argento con 1’33?60. Argento e bronzo nei 100m pinne per Riccardo Romano e Patrick Martin battuti ...

Seconda giornata di gare per la delegazione biancazzurra impegnata ai Mediterranean Beach Games ad Heraklion . Dopo l'esordio del beach tennis, nella giornata di ieri, oggi è toccato al nuoto pinnato rompere il ghiaccio. Nelle batterie di qualificazione del mattino sono ...È giunta l'ora dell'esordio per i primi atleti sammarinesi impegnati ai Mediterranean Beach Games a Creta. A rompere il ghiaccio, domani mercoledì 13 settembre, saranno i biancazzurri del beach tennis. Si è da poco concluso il sorteggio dei tabelloni femminile, maschile ...In Aggiornamento: Prenderà il via domani mercoledì 13 settembre a Heraklion , sull' Isola di Creta (Grecia), la terza edizione dei Mediterranean Beach Games 2023 , manifestazione che vedrà convolti quasi novecento atleti in rappresentanza dei ventisei paesi aderenti al Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo.

Heraklion – La Nazionale Maschile di Beach Handball vince l'argento ai Mediterranean Beach Games 2023. In una finale combattuta contro la Croazia, gli Azzurri escono con un metallo prezioso, ...