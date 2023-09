Media | “Zelensky alla Casa Bianca la prossima settimana” Unicef | 300mila bambini colpiti da inondazioni in Libia

(Di giovedì 14 settembre 2023) Putin ha accettato di visitare la Corea del Nord su invito del leader supremo Kim Jong-un. Tokyo monitora possibili violazioni delle risoluzioni delle Nazioni Unite sugli accordi di armi intrapresi tra i due leader. Ed è arrivato a Sochi il presidente bielorusso Lukashenko dove domani vedrà Putin. Zuppi a Pechino vede Li Hui: “Unire gli sforzi per favorire il dialogo”. E’ giallo sulla riconquista di un villaggio chiave per la controffensiva ucraina. “Andriivka è nostra”, ha annunciato su Telegram il vice ministro della Difesa ucraino Maliar. Ma la Terza brigata dell’esercito nega. Il portavoce del Battlegroup Georgy Minesashvili ha riferito che la Russia ha distrutto un posto di comando dell'esercito ucraino e un centro di controllo dei droni nella Repubblica popolare di Donetsk (Dpr)

Il presidente ucraino, Zelensky, parteciperà all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York la prossima settimana e incontrerà il presidente degli Stati Uniti, Biden. L'ultimo incontro di Biden ...Putin ha definito Trump un "perseguitato" e Zelensky è convinto che il tycoon mai sosterrà il leader russo: dopo le elezioni Usa, sarà The Donald a dover decidere sulla guerra