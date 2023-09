Mbda e Mitsubishi | accordo per i sistemi d’arma del Gcap

La multinazionale della DifesaUK e Italia e la giapponeseElectric Corporation hanno annunciato a Londra, durante il salone della Difesa Dsei 2023, la firma di un accordo di collaborazione per lavorare insieme nel ...A margine della cerimonia di firma dell'accordo di collaborazione, Giovanni Soccodato, executive Group director Sales and Business Development die Managing Director diItalia ha commentato: 'Siamo veramente orgogliosi di questo accordo che arriva in tempi rapidissimi, considerando che l'avvio della collaborazione su GCAP con il governo giapponese risale a meno ......salone londinese è stata l'occasione della firma dell'accordo di collaborazione sottoscritto daItalia edUK per lavorare sul dominio effetti, come parte del programma, insieme a...Uk,Italia e la giapponeseElectric Corporation hanno annunciato al salone della Difesa londinese Dsei 2023 "la firma di un accordo di collaborazione per lavorare sul dominio effetti e ...

Le tre aziende garantiranno la perfetta integrazione dei sistemi d’armamento sulla piattaforma e, guardando al futuro, l'accordo permetterà di collaborare allineando gli approcci nazionali dei partner ...MBDA UK, MBDA Italia and Japan's Mitsubishi Electric have entered a pact for weapons integration on the Global Combat Air Programme (GCAP) between Italy, Japan, and the UK.Il programma che unisce Italia, Regno Unito e Giappone è “industriale e tecnologico, ma soprattutto una scelta politica per la sicurezza dell’area che va dall’Atlantico all’Indo-Pacifico”, ha spiegato ...