Maxi rissa nel carcere minorile di Airola | ferito un agente

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutonel istituto istituto penaledi, in provincia di Benevento, che ha coinvolto una ventina di detenuti: a innescare la lite, che poi è degenerata coinvolgendo altri carcerati, sarebbero stati due detenuti magrebini. Un poliziotto penitenziario è statoalla testa e a una spalla. “Più volte – commenta l’Uspp – abbiamo denunciato che i detenuti stranieri provenienti dal Nord Italia sono una miscela esplosiva insieme con i detenuti napoletani, sia per complessità di gestione di questi utenti sia la difficile convivenza degli stessi con i detenuti italiani“. Per il sindacato “l’istituto diva chiuso per problemi strutturali e vanno con urgenza avviate le procedure per l’inizio dei lavori. Al collega aggredito giunga la ...

Il conduttore de La Zanzara ha assistito a unatra italiani e stranieri in centro a Saronno: "Alle baby gang non importa nulla delle forze dell'ordine"Si è conclusa con unala sfida tra Carpi e Prato, match del campionato di Serie D. E' successo tutto nei minuti finali: i giocatori della squadra di casa hanno riconsegnato il pallone agli ospiti, dopo che ...A uno di questi sono stati inflitti dieci mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, più una provvisionale di mille euro per le persone da lui offese durante la; ..."Ennesima notte di teppismo e violenza in piazza della Repubblica con cittadini ostaggio di individui intenti a fronteggiarsi lanciando bottiglie contro automobili e vetrine. Ringraziamo la polizia ...

Maxi rissa in strada. Si fronteggiano all'ultima coltellata. Due ... IL GIORNO

Maxi rissa a Saronno dopo molestie a una donna. Cruciani: “Ho assistito a tutto dal balcone di amici,… Il Fatto Quotidiano

Un operaio vince due milioni di euro al Gratta e Vinci e riscuote il premio. Fin qui, una storia da sogno. Se non fosse che per quella stessa vincita, l'operaio è finito in tribunale.Una molestia ai danni di una donna lo scorso sabato è finita in una violentissima rissa a Saronno: testimone d’eccezione dell’accaduto è stato Giuseppe Cruciani che nella sua trasmissione, La Zanzara ...Giuseppe Cruciani, conduttore della trasmissione La Zanzara, racconta al Corriere di una violenta rissa tra tunisini e egiziani cui ha assistito a Saronno. E sottolinea di avere percepito l'impotenza ...