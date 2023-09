Maurizio Mannoni fuori dalla Rai | “Fatico a riconoscere il servizio pubblico”

(Di giovedì 14 settembre 2023) Era lo storico conduttore di Linea Notte, come noto, ormai non fa più parte dei progetti Rai e ha lasciato la conduzione di Linea Notte su Rai 3. Attualmenteè in ferie forzate come racconta a Repubblica. «Come spettatore posso dire cheil. E come me tanti di quelli che incrocio e mi chiedono: ma che cosa sta succedendo?». E poi parla di «un processo che non è cominciato adesso, ma che i vertici attuali mi pare abbiano aggravato. La fidelizzazione è un’operazione lunga e complessa: troncare di netto con conduttori e programmi che avevano una loro identità, un seguito, un certo appeal può sembrare facile – togli un po’ di roba che c’era prima e ne metti un’altra, badando solo alla fedeltà politica – ma ...

Dopo 15 anni di onorato servizio,ha detto addio a Tg3 Linea Notte , lo storico programma in onda nella seconda serata di Rai 3. Al suo posto è arrivata Monica Giandotti , ma il giornalista sembra non aver gradito i ...dice di essere diventato "un assiduo neo - frequentatore di giardinetti". Dove porta la sua nipotina in seguito alla sua rimozione. Ma lo storico conduttore di Linea Notte su Rai3 , ..., anima e volto storico di Linea Notte in ferie forzate finché fra qualche mese non andrà in pensione vive con un misto di dispiacere e sconcerto quanto sta accadendo nell'...Troppo presto e troppo importante il traino nel determinare il risultato, per dire se la rete dovrà rimpiangere

