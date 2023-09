Maurizio Landini | il lavoro come lusso e la commedia all' italiana

Il licenziamento dello storico portavoce della Cgil Massimo Gibelli 'per giustificato motivo oggettivo', voluto dal segretario, ha trascinato con sé una forte polemica sul Jobs Act. Nonostante il numero uno del sindacato abbia ammesso di non aver utilizzato le norme previste dalla riforma del Governo Renzi ...commenta Dopo la drammatica escalation di morti sul lavoro, i segretari di Cgil (), Luigi Sbarra (Cisl) e Uil (PierPaolo Bombardieri) hanno scritto una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 'L'incremento degli infortuni e di malattie ..., Luigi Sbarra e Pier Paolo Bombardieri scrivono al presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la deflagrazione nello stabilimento Sabino Esplodenti di Casalbordino (Chieti) ...Tutta colpa del Jobs act, o forse no Matteo Renzi eduellano come ai vecchi tempi, 9 anni fa, quando l'allora leader della Fiom e l'allora premier ruppero un iniziale collaborazione. Per pochi mesi, tra i due i rapporti sono stati ...

Come può ora il capo del più forte sindacato italiano condurre con un minimo di credibilità la sua battaglia contro i licenziamenti, contro il Jobs ActLandini ha maturato l’anzianità contributiva. Una regola precisa dello Statuto della Cgil vieta espressamente di rivestire cariche dirigenziali a chi è in età pensionabile. E quindi, come la mettiamo ...Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha fatto visita alla Rsu della Sammontana di Empoli, prima assoluta. Circa 300 lavoratori hanno discusso su salari, politiche fiscali, sanità e scuola ...