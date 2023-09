Matteo Messina Denaro | le risposte che ancora non avevamo sui misteri del boss

In una provincia, quella di Trapani, che come si è visto con la cattura diDenaro, vede sedere alla stessa tavola capibastone, massoni, esponenti politici. Uomini di cui conoscevamo i ..."Quando hanno arrestatoDenaro " racconta il professore " gli alunni, a scuola, hanno festeggiato. Non esiste più la figura del boss che emanava un fascino perverso. I giovani sanno ...... con un ricco curriculum di esperienze all'estero, salito alla ribalta delle cronache nazionali per essere stato fino due giorni fa a capo del team che ha in cura il boss della mafia...Intanto, oggi, la Corte d'assise d'appello di Caltanissetta ha confermato la condanna all'ergastolo del bossDenaro, accusato di essere stato uno dei mandanti proprio delle stragi di ...

PALERMO – Attorno non c’è più la rete di protezione. Solo medici, infermieri e agenti. Matteo Messina sta morendo solo. A metà del corridoio dell’edificio L4, al primo piano dell’Ospedale San Salvator ...Le condizioni del boss Matteo Messina Denaro sono molto gravi tanto che è stato sottoposto alla terapia del dolore ...Le condizioni generali del boss Matteo Messina Denaro, ricoverato da oltre un mese nella cella del reparto per detenuti dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, sono molto gravi tanto che viene sottop ...