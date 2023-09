(Di giovedì 14 settembre 2023) L'Europa segna un ulteriorein avanti verso l'innell'approvvigionamento direputate strategiche per la crescita economica e la svolta energetica green degli Stati membri. L'ultimo via libera arriva dal Parlamento europeo, che a Strasburgo ha adottato il 14 settembre...

"L'inflazione italiana ed europea è provocata dall'aumento del costo delle, dovuto alla guerra in Ucraina. Significa bloccare investimenti e imprese, l'economia così si ferma e non si ...Lo scorso anno, invece, è stato elaborato un piano per rispondere in modo veloce e concreto all'aumento dei prezzi dellee dell'energia, che ha portato all'adozione di misure ...'La Lega sostiene il tentativo dell'Ue di trovare un accordo con gli Usa sullecritiche, che è di buon senso ma arriva in ritardo. Ricordiamo bene le reazioni della Commissione quando gli Stati Uniti presentarono il progetto IRA e vennero accusati di protezionismo: ...Il mercato tedesco (che è il primo per le importazioni piacentine die altri beni) si è così portato a 469 milioni di euro, insidiando ormai da vicino il primato detenuto dalla Francia, ...

Materie prime critiche, il primo passo per disfarsi della dipendenza dalla Cina EuropaToday

Commodities Trading. Focus mercato materie prime video.milanofinanza.it

La Calabria è tra le prime regioni italiane -insieme ad Abruzzo, Puglia e Campania- a fornire supporto di mezzi e materiali per i soccorsi alla Libia, colpita sabato notte dalla tempesta Daniel che si ...Economia circolare: Italia bocciata. Non più primi in economia circolare com’eravamo fino all’anno scorso, maglia nera nella transizione verso un’energia pulita libera dai combustibili fossili e amica ...Proprio oggi, quando in Europa tanto si parla di politica industriale, è bene tornare alle origini di questa vicenda: tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Settanta del secolo scorso ...