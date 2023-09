Materiali critici | batterie e auto Ue e Cina alla guerra commerciale?

(Di giovedì 14 settembre 2023) Accelerata europea sul fronte delle materie prime. Giovedì gli europarlamentari hanno adottato la loro posizione sul Critical Raw Materials Act, la proposta di legge presentata dCommissione a marzo per assicurare che le industrie europee avranno inecessari per la doppia transizione – ecologica e digitale. Con 515 voti a favore, 34 contro e 28 astensioni, non solo Strasburgo ha accolto la direzione di Bruxelles (già accolta anche dal Consiglio europeo) ma l’ha rafforzata. La versione originale fissava l’obiettivo di estrarre internamente almeno il 10% del fabbisogno europeo di materie prime entro il 2030 (già molto ambizioso, dopo trent’anni di esternalizzazione della produzione mineraria). E oltre al riciclo deine contempla anche la raffinazione, chiedendo di processare in Ue almeno il 40%. Il Parlamento ha ...

