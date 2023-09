Materazzi | «Inter | continuiamo la tradizione! Handanovic goditela»

(Di giovedì 14 settembre 2023)si proietta al derby di Milano, che arriverà tra due giorni. L’ex leggenda dell’poi saluta calorosamenteSPERANZA ? Marcoalla festa della Curva Nord si esprime sul derby: «Siamo primi in classifica, siamo partiti bene. Speriamo di continuare la tradizione dell’anno scorso, non sarebbe male. Non so se l’è più forte del Milan, spero di continuare con la tendenza del 2023. Gioca bene, si divertono, c’è abbondanza, speriamo che continui. Facciamo un plauso alla società e ai nostri grandi tifosi.? Ciao capitano, adesso te la godi. Lukaku? L’indifferenza è la cosa migliore».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...

Davanti al cancello 1 dello stadio di San Siro, in occasione della presentazione del calendario 2024 della Curva Nord, Marcoha presentato un suo nuovo progetto commerciale: la birra CN69, in collaborazione con la curva nerazzurra. Guarda il ...Intanto, l'ex capitano dell'domani, 14 settembre, sarà presente alla riunione della curva pre derby insieme a. Handanovic, che storia con l'Il portiere dice basta dopo 566 ...Nell'la crescita in personalità di Lautaro e di Bastoni, per me un centrale di valore mondiale, und'antan con maggiore classe e la crescita esponenziale di un Calha ben lontano ...E Marcoscrive: 'Mister hai deciso di farmi questo scherzo il giorno del mio 50/o ... dal 'non ti dimenticheremo mai' del Cagliari al 'grande uomo' del Torino, dalla Lazio, all', all'...

Il portiere sloveno, stando a Sky Sport, avrebbe decisio di ritirarsi per iniziare una nuova avventura con i nerazzurri ...L'estremo difensore sloveno era svincolato. Ha deciso di appendere definitivamente i guantoni al chiodo.Era nell'aria, ma ora arriva la conferma del ritiro dal calcio giocato di Samir Handanovic: il futuro dello sloveno dovrebbe essere ancora in nerazzurro ...