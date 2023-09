Masturbarsi troppo fa male?

Leggi su dilei

(Di giovedì 14 settembre 2023) Per anni ci hanno fatto credere che toccarsi è una cosa sporca. Lo fa ancora qualche genitore che rimprovera il piccolo quattrenne che si tocca le parti intime e le scopre (secondo alcuni studi il 75% dei bambini, e delle bambine tra i 3 e 5 anni si tocca i genitali). No,non fa: non fa diventare cieco lui e non si diventa né impotenti né infertili. Esiste un? Solo se diventa una dipendenza che condiziona il quotidiano. Per il resto libero sfogo alla sperimentazione, conoscenza e consapevolezza, che sia una masturbazione in solitaria o in compagnia. Che cosa significaLa parola masturbazione secondo l’enciclopedia Treccani indica una “pratica erotica, auto-erotica o etero-erotica, tendente alla provocazione dell’orgasmo e del piacere sessuale al di fuori dell’accoppiamento, mediante ...