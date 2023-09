Massimo Ranieri e il peso della solitudine | “Soli non si sta bene | mi manca avere un’anima vicino”

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 14 settembre 2023)è stato ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” per una lunga intervista in cui ha toccato corde per lui molto delicate, come la, gli errori commessi e l’affetto che lo legava a Toto Cutugno scomparso lo scorso 22 agosto. La conduttrice ha chiesto al cantante come faccia a essere sempre sulla cresta dell’onda. L’artista, ricorrendo a una citazione di Totò, ha spiegato di ritenersi “un operaio dello spettacolo” e ha svelato che tornerà presto, ovvero il 14 settembre, in televisione, su Canale 5, con la sua nuova fiction “La voce che hai dentro”. “Sono tornato in Mediaset dopo 20 anni – ha raccontato -. Credo molto in questa storia. Sono felice di essere tornato sul set di una fiction. Molto cinematografica e molto televisiva. Poi c’è sempre la mia Napoli: è diventata una città ...