Massimo Giletti è pronto per tornare | la voce esplosiva | ecco dove

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 settembre 2023)torna in Rai? È una vera e propria bomba quella sganciata da Alberto Dandolo su Oggi. Secondo il settimanalesarebbe salito ai piani alti di Viale Mazzini, con tutta probabilità per definire il suo ritorno in Rai. Tra le altre cose Dandolo ha anche riportato le insistenti voci sulla possibilità di un varietà tutto nuovo per il conduttore. E tra le indiscrezioni apparse su Oggi una non va sottovalutata. A quanto parecoltiverebbe ancora il desiderio di condurre nuovamente "Non è l'Arena", magari non a La7, ma chissà un giorno in viale Mazzini riportando il programma nella "casa madre". Qualche giorno fa era stato Il Foglio a rilanciare la notizia del ritorno in Rai del conduttore aggiungendo qualche dettaglio: “tornerà in Rai rifacendosi il look, con un nuovo ...