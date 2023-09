Marocco | nuova scossa di magnitudo 4 6 a 80 km da Marrakech

(Di giovedì 14 settembre 2023) Leggi Anche Terremoto di7 in: oltre 2mila morti e migliaia di feriti - Tajani: 500 gli italiani nel Paese, stanno tutti bene Leggi Anche Terremoto in, un ristoratore ...

Leggi Anche Terremoto di magnitudo 7 in: oltre 2mila morti e migliaia di feriti - Tajani: 500 gli italiani nel Paese, stanno tutti bene Leggi Anche Terremoto in, un ristoratore italiano che vive a Marrakech: 'Fuggito con i clienti del mio locale' TI POTREBBE INTERESSARE... in particolare, da Tunisia, Burkina Faso, Nigeria, Comore e. Non è ancora ben chiaro in ... Condividi: Fai clic qui per stampare (Si apre in unafinestra) Fai clic qui per condividere su ...scossa di terremoto vicino a Marrakesh di magnitudo 4.6. Si tratta del secondo episodio nell'arco di pochi giorni, al momento non ci sono aggiornamenti su danni o feriti.Un terremoto di magnitudo 4.6 ha colpito questa mattina ilalle 7:53 ora locale (le 8:53 in Italia): la scossa è stata registrata nella stessa zona a sud di Marrakech devastata dal sisma di venerdì scorso.

Marocco in ginocchio: il nuovo bilancio del sisma è di 2.901 morti e 5.530 feriti - Il bilancio del sisma sale a 2.901 morti - Il bilancio del sisma sale a 2.901 morti RaiNews

Nuova scossa di terremoto in Marocco: 4.5 di magnitudo, avvertita a ... Open

In Marocco è stata registrata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.6 a 80 chilometri a sud-ovest di Marrakech. Si tratta della stessa area devastata nella notte tra venerdì e sabato da un ...Un terremoto di magnitudo 4.6 ha colpito questa mattina il Marocco alle 7:53 ora locale (le 8:53 in Italia): la scossa è stata registrata nella stessa zona a sud di Marrakech devastata dal sisma di ve ...Marocco, nuova scossa di terremoto vicino a Marrakesh di magnitudo 4.6. Si tratta del secondo episodio nell’arco di pochi giorni, al momento non ci sono aggiornamenti su danni e feriti. La nuova scoss ...