Mario Sechi e i migranti | togliere gli scafi agli scafisti

(Di giovedì 14 settembre 2023) La sinistra delle porte aperte si lamenta degli sbarchi di, i sindaci e i presidenti di Regione del Pd hanno scoperto che causano danni collaterali alla convivenza e in Italia non c'è più posto per tutti. L'improvviso risveglio dal sonnambulismo della classe in progress è solo opportunismo, è scattata la lunga campagna elettorale per il Parlamento europeo e l'immigrazione (insieme alla crisi economica) è il tema caldo. I capi dei governi di tutti gli Stati dell'Unione stanno chiudendo i confini, per l'Italia è un'impresa più difficile, perché la nostra frontiera naturale è il Mar Mediterraneo, il punto di partenza è l'immenso continente africano, chi va per mare ha il dovere di salvare. Le immagini di Lampedusa sono un segnale chiaro, la crisi africana si sta avvitando. Il premier Giorgia Meloni aveva avvisato i leader internazionali (nei Consigli europei, ...

Anche quest'anno, con la partecipazione degli enogastronomi Tommaso Sussarellu e, sarà sviluppato uno dei principali focus della manifestazione, quello dell' enogastronomia , attraverso ...Il direttorenon usa giri di parole per definire la reazione dei banchieri (per bocca dell'Abi) alla tassa sugli extraprofitti messa sul campo dal governo Meloni. Ieri è arrivato un attacco forte e ...... secondo la premier, che ha rivendicato anche la scelta di assegnare il coordinamento della comunicazione al sottosegretario Giovanbattista Fazzolari dopo la fuoriuscita del giornalista...Al G20 in India la dichiarazione finale non fa altro che confermare le spaccature sulla guerra in Ucraina: secondo, niente è risolto ma la porta della diplomazia non si è chiusa. Il direttore di Libero , nel suo fondo sul quotidiano in edicola oggi, ripercorre la storia del G20, dalla sua creazione a ...

Mario Sechi è il nuovo direttore di Libero, Capezzone direttore editoriale Sky Tg24

Alessandro Sallusti è stato nominato direttore del Giornale, e Mario Sechi direttore di Libero Il Post

Al G20 in India la dichiarazione finale non fa altro che confermare le spaccature sulla guerra in Ucraina: secondo Mario Sechi, niente è risolto ma la porta della diplomazia non si è chiusa. Il dirett ...La premier ha quasi tutta l'informazione tv dalla sua parte e una parte importante dei giornali - Succedeva così anche quando governava la sinistra e dominava la Rai ma con una differenza fondamentale ...Mario Sechi nuovo direttore responsabile di Libero e Alessandro Sallusti diretto de Il Giornale. "Auguri di buon lavoro ad Alessandro Sallusti e Vittorio ...