Marinella Soldi | Oggi servono competenze difficili da reperire sul mercato

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 14 settembre 2023) «I compensi alla Rai? No al tetto per i manager Nessun conflitto d’interessi nel mio incarico alla Bbc» Corriere della Sera, di Antonella Baccaro, pag. 17 A meno dieci mesi dalla fine del mandato da presidente in Rai,siede già in un altro consiglio di amministrazione, quello dell’emittente britannica Bbc. Un primato in Italia. Non c’è conflitto d’interessi? «Rai e Bbc l’hanno verificato da subito. Non c’è perché operiamo in due mercati diversi, in lingue diverse. Non c’è competizione». Che poteri ha? «Sono uno dei dieci consiglieri non esecutivi, cioè delibero ma non eseguo le decisioni. La gestione è affidata ai quattro membri esecutivi, tra cui il direttore generale». Come ci è arrivata? «La Bbc affida a un cacciatore di teste la ricerca sulla base di criteri predefiniti. Ho fatto dei colloqui. Cercavano un profilo internazionale ...