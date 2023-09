Maria Pia Calzone | chi è il marito Gianluca | “Lui per me è casa e viceversa”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 14 settembre 2023)Piaè un’attrice affermata e ha costruito una brillante carriera tra cinema, teatro e televisione. È tra i protagonisti della serie tv con Massimo Ranieri intitolata La voce che hai dentro Diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia e laureata in Lettere all’Istituto Orientale di Napoli, nel corso della sua carriera ha lavorato anche su set internazionali come quello della pellicola Equilibrium di Kurt Wimmer, al fianco del premio Oscar Christian Bale. Tra le produzioni televisive a cui ha lavorato figurano titoli come Don Matteo, Il coraggio di Angela e Anita Garibaldi. Nel 2013 l’impegno nelle riprese di Gomorra, protagonista femminile della serie per cui è stata pluripremiata come migliore attrice (tra i premi quello al Roma Fiction Fest 2014, il Premio Exploit 2014 del Capri-Holliwood Festival, il premio Afrodite 2014 e ...