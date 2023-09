Maria Corleone e quella fiction che ti aspetti

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 14 settembre 2023)o Rosy Abate? O forse una puntata di Squadra Antimafia? Il paragone è inevitabile perché il marchio di fabbrica di Taodue c’è e si vede, a cominciare dai numerosissimi volti già impiegati in storie e ruoli simili. È un vero peccato che la qualità raggiunta negli anni dalla casa di produzione non venga messa a frutto per sperimentare qualcosa di diverso, oggi che questo tipo di racconto è visto e rivisto. Ma procediamo con ordine. La storia funziona ma non stupisce: possiamo ipotizzare già adesso, senza troppa difficoltà, come andrà a finire, prevedendo persino quei colpi di scena che colpi di scena non sono più. La puntata scorre velocemente, non perde ritmo ma la serie non perde neppure l’occasione per rimarcare certi cliché triti e ritriti che non rendono giustizia alla Sicilia, ...