Mara Venier | «Questa è la mia ultima Domenica In Ho invitato Barbara D’Urso | spero venga»

(Di giovedì 14 settembre 2023) Perla stagione di quest’anno sarà l’ultimo atto della sua conduzione diIn, programma che le permise di entrare nelle case degli italiani e che l’ha consacrata come “zia” d’Italia. Un lavoro divenuto gravoso con l’avanzare dell’età e che la impegna per la maggior parte dell’anno, come ha dichiarato alla conferenza stampa di lancio della nuova stagione che inizierà il 17 settembre: «Ci lavoro dieci mesi l’anno. Col tempo penso di dovermi dedicare di più alle persone che amo, a mio marito, i miei figli, i miei nipoti, perché la vita ti porta davanti a delle cose improvvisamente». Dietro l’addio al programma ci sono quindi motivazioni familiari che però escludono una potenziale crisi con il marito Nicola Carraro: «Voglio vivermi il mio amore anche se pare da qualche parte scrivano che mi sto separando… non lo ...

Domenica In , lo storico contenitore domenicale, per la nuova edizione darà "più spazio per l'attualità", assicurano sia la conduttrice che il direttore dell'Intrattenimento Day Time, Angelo Mellone. Così, nella prima puntata, il 17 settembre, intervisterà Daniela Di Maggio, la mamma di Giovambattista Cutolo

