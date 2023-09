Mara Venier pronta per l' ultima Domenica In | Vorrei la Meloni | aspetto Barbara D' Urso

Sta per tornare in pista con Domenica In, ma annuncia che questa sarà la sua ultima edizione.non usa giri di parole e di fatto spiega i motivi di questa decisione che spiazza un po' i suoi fan. Le parole, pesanti, dellasono arrivate nel corso della conferenza stampa di ...Pare proprio che non ci siano speranze per i fan: quella in partenza domenica 17 settembre sarà davvero l'ultima edizione di Domenica In guidata da. E' vero, ogni anno lo annuncia e ogni anno, puntualmente, cede alle lusinghe dell'azienda che, come il pubblico, la vuole fortemente al timone della domenica pomeriggio di Rai Uno, ma ..."Sono ancora qui. Ormai mi devono abbattere", ironizzaal suo arrivo a Viale Mazzini per presentare la quindicesima edizione di Domenica In , che tornerà in onda a partire dal 17 settembre, dalle 14 alle 17:10 su Rai 1. La nuova edizione di ...e il suo staff hanno 'apparecchiato' tutto l'occorrente per dare il via alla nuova stagione di Domenica In che decollerà il 17 settembre 2023. Come al solito l'appuntamento sarà alle 14.00,...

Domenica In da 17 settembre, ultima di Mara Venier Gli ospiti Adnkronos

È ancora ‘Domenica In’. Mara Venier: “Sono ancora qui, ormai mi devono abbattere” la Repubblica

Mara Venier, nella conferenza stampa di Domenica In, ha raccontato aneddoti su Madonna e Arnold Schwarzenegger.Mara Venier ha annunciato l'addio a Domenica In, spiegando il motivo delle sue intenzioni in conferenza stampa.A margine della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Domenica In, Mara veneri racconta di aver già proposto a Barbara d’Urso ...