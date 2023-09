Mara Venier a tutto gas | dalla polemica Belve all’invito a Barbara D’Urso

(Di giovedì 14 settembre 2023), affascinante come sempre, dà il benvenuto alla nuova stagione di Domenica In durante una conferenza stampa. Tra anticipazioni sulle novità del programma e possibili ospiti, riflette anche sul suo ruolo nel mondo televisivo e sul rapporto con le nuove generazioni. Afferma inoltre di restare fedele al suo stile unico e diretto, che l’ha resa un volto amato e popolare della televisione italiana. La nuova stagione di Domenica In: tra ospiti illustri e rivelazioni alla conferenza stampa, con la sua energia contagiosa, ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione televisiva di Domenica In, programma che segnerà il suo ritorno sulla scena televisiva a partire dal 17 settembre 2023. Lo studio quanto mai familiare diverrà nuovamente luogo di racconti di vita comune, ...

Domenica 17 settembretornerà per la sesta volta consecutiva alla guida di Domenica In . Il programma di Rai 1, giunto alla sua 48esima edizione, torna in onda e la conduttrice è pronta a traghettare i ..."Sono ancora qui. Ormai mi devono abbattere".ironizza così al suo arrivo a Viale Mazzini per la presentazione della nuova edizione di 'Domenica in' che torna a condurre per la quindicesima volta da domenica 17 settembre, dalle 14 ..., smagliante come sempre, alla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione televisiva di Domenica In. La conduttrice parla della bellezza dello studio che da domenica 17 ...La conduttrice alla 15esima edizione: "Mi devono abbattere" "Sono ancora qui. Ormai mi devono abbattere".ironizza così al suo arrivo a Viale Mazzini per la presentazione della nuova edizione di Domenica in che torna a condurre per la quindicesima volta da domenica 17 settembre, dalle 14 alle ...

Domenica In, Mara Venier: "Vorrei intervista con Giorgia Meloni". Prima puntata 17 settembre Adnkronos

Mara Venier riparte con «Domenica In»: «Sono ancora qui. Ormai mi devono abbattere» Corriere della Sera

Lo spiega sorridendo Mara Venier, questa mattina, alla conferenza stampa per “Domenica in”, che riparte dal 17 settembre alle 14 su Raiuno. È per lei il quindicesimo anno alla guida del programma, ...Mara Venier in conferenza stampa annuncia che "questa sarà la mia ultima edizione di Domenica In, questa volta è vero. Lo so ...Tutto pronto per la nuova edizione di Domenica In con Mara Venier Oggi si è svolta la conferenza stampa per annunciare la tanto attesa nuova edizione di ...