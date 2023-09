Manovra | Zangrillo | ' mio impegno per risorse per rinnovi contratti | ne ho parlato con Giorgetti'

(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "A luglio sono andato a trovaree ho rappresentato la necessità di prendere in considerazione che siamo a fine 2023 e quindi serve unper la tornata contrattuale 2022 -2024 della pubblica amministrazione. Il miosul tema retributivo c'è, farò la mia parte perché ci sianonella legge finanziaria per idei". Lo ha affermato il ministro per la Pa Paolodurante una conferenza stampa al ministero sulla nuova campagna di comunicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica per rendere attrattiva la Pa con lo slogan "più che un posto fisso, un posto figo".

