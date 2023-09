Carlo, intervistato da Quotidiano Nazionale, ha parlato della prossima legge di bilancio e della ... "10 miliardi in. E allora meglio spenderli nella sanità che per un taglio del cuneo. ...Rimarrebbe fuori Italia Viva, che pure era stata invitata, per tramite di Carlo, a ...sanità (si vedrà poi se si tratterà di una proposta di legge o di un pacchetto di emendamenti alla),...Elly Schlein prova a fare quadrato tra tutte le forze di opposizione in vista delladel 2024. La proposta per un sostegno allargato è diretta alla sanità pubblica e ruota ... Carlocerca ...... ha visto Mariolina Castellone dei 5 Stelle, a seguire Più Europa e poi Azione di. In ... se una proposta di legge unitaria delle opposizioni oppure se come emendamento allaquando sarà ...

Manovra, Calenda: “Servono 10 miliardi per la sanità pubblica, ho già parlato col Pd” Globalist.it

Verso la manovra. Calenda (Az): “I soldi sono pochi. Prima di ogni ... Quotidiano Sanità

I contatti avviati dal Pd con le altre forze politiche sta dando i primi risultati per iniziare la discussione sul merito delle proposte ...Il leader di Azione presenta il suo piano: dieci miliardi per la rivoluzione. Sulla mancata ratifica del Mes: "Con quei soldi avremmo già risolto". E ai 5Stelle: il Superbonus La spesa più alta della ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2024, Schlein prova a compattare opposizione su proposta unitaria per la sanità ...