Manchester United | è rottura con Sancho | «Problemi disciplinari»

Settimo il, ottavo il Napoli , chiudono la top ten a pari merito Benfica e Palmeiras. Le altre italiane sono la Fiorentina (14esima), la Roma (19esima), il Milan (21esimo), la ...Il difensore centrale delha segnato un autogol al 67 in quella che era la sua terza partita della stagione. Anche nel tour estivo pre - campionato negli Stati Uniti Maguire era ...Commenta per primo Ilha rilasciato un comunicato che riguarda la posizione di Jadon Sancho . Il giocatore è stato messo ai margini del progetto e non si allenerà con i compagni. Alla base di questa ......dei Percassi e di Pagliuca ha dimostrato che cosa significhi valorizzare al massimo i propri giocatori ( Hojlund pagato 17 milioni allo Sturm Graz e rivenduto per 85 milioni al), ...

Altre grane in casa Manchester United. La forte e rinomata squadra inglese dovrà avere a che fare con un altro problema delicato.Fatto fuori dal Manchester United, può sbarcare in Serie A come occasione gratuita per l'imminente calciomercato.Il Manchester United ha rilasciato un comunicato che riguarda la posizione di Jadon Sancho. Il giocatore è stato messo ai margini del progetto e non si allenerà con i compagni. Alla base di questa dec ...