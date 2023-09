Manchester City | Walker rinnova fino al 2026

(Di giovedì 14 settembre 2023)rimane alal, mettendo a tacere le voci che lo davano al Bayern Monaco. Continua così l’avventura con il club inglese iniziata nel 2017, durante la quale ha vinto cinque Premier League, due FA Cup, quattro Coppe di Lega, due Community Shields, la Champions League e la Supercoppa europea. Il giocatore commenta così il rinnovo: “Sono entusiasta di questo rinnovo, il mio futuro è ancora ale questa è la cosa migliore per me. Mi sono goduto ogni singolo momento degli ultimi sei anni con questo fantastico club. Ho un grande allenatore con un grande staff, compagni di squadra fantastici e tifosi splendid. La stagione del Triplete non la dimenticherò mai, ma ora siamo pronti a ripartire con l’obiettivo di vincere sempre di ...

A dominare le candidature, con ben cinque rappresentanti, ilreduce dallo storico treble ma anche alcuni rappresentanti della Serie A. A parte l'ex Inter Marcelo Brozovic , spazio ...Commenta per primo Ilguarda ancora in Argentina. Dopo l'acquisto di Julian Alvarez dal River Plate a gennaio 2022, i Citizens sono pronti ad andare su Valentin Barco , terzino sinistro del Boca Juniors. Lo ...... che sono anche gli unici italiani presenti in tutte le categorie, sono fra i 5 candidati insieme al favoritissimo Pep Guardiola, vincitore del Triplete con il suo, Xavi e Ante ...

Manchester, 14 set. - (Adnkronos) - Dopo essere stato ad un passo dalla cessione al Bayern Monaco Kyle Walker rinnova il suo contratto con il Manchester City fino al 30 giugno 2026. Ad annunciarlo è l ...Kyle Walker ha rinnovato con il Manchester City fino al 2026. Il 33enne è arrivato a Manchester nel 2017, proveniente dal Tottenham. Con i Citizens è sceso in campo 260 volte ed ha alzato 15 trofei, ...