Manchester City | ufficiale il rinnovo di Kyle Walker

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ilha ufficializzato ildi: il difensore inglese prolunga con i Citizens fino al 2026 Ilha reso noto di aver ufficializzato ildi. Il difensore prolunga fino al 2026. I’m not leaving! pic.twitter.com/kVwGkOz7i9 —(@Man) September 14, 2023 Il club ha deciso di annunciare la firma con un video citazione a The Wolf of Wall Street, in cui, nei panni di DiCaprio, annuncia ai suoi compagni che non se ne andrà ‘I’m not leaving‘.