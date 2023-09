Manchester City | Guardiola torna in panchina dopo l’operazione alla schiena

(Di giovedì 14 settembre 2023) Pepè finalmentetoguida delquale si era sottoposto tre settimane fa e che l’aveva tenuto lontano d, il tecnico catalano ha infatti ripreso l’incarico. Durante la sua assenza, in cui a prendere il suo posto era stato il vice Juanma Lillo, il club ha sconfitto sia Sheffield United che Fulham, consolidando la prima posizione in Premier League a punteggio pieno. Archiviata la sosta nazionale, i Citizens sono pronti a ripartire e a farlo nel segno di Pep, il quale farà ritorno ingià nel match di sabato 16 settembre contro il West Ham. SportFace.

