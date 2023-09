(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Abbiamo già in atto un'erogazione di risorse per interventi di somma urgenza già effettuati e che sono ancora in corso. Parliamo di 289 milioni di. Faccio un appello aiad inviare presso la struttura ledi rimborso che noi immediatamente ristoriamo. Finora abbiamo ricevutoper500 mila, ma noi siamo pronti a ristorare tutto". Lo ha detto il commissario alla ricostruzione, il generale Francesco Paolo, dopo il tavolo a Palazzo Chigi sui lavori post alluvione.

Pur non essendo stata presente alla giornata riminese del generale, sono vicina e in stretto contatto con gli enti locali, affinché si possa lavorare tutti nella stessa direzione". Lo ...... quindi per le opere' infrastrutturali da compiere sul territorio colpito dal'non c'è ... Così il commissario alla ricostruzione post alluvione, il generale Francesco Paolonel corso ...... Toscana e Marche colpiti dalle alluvioni di maggio scorso, il generale Francesco Paoloe tutta la struttura commissariale per la firma dell'ordinanza n. 6/2023 che finanzia 289 milioni per ...ha rassicurato:" Tutte le aree colpite dalsaranno destinatarie dei fondi per gli interventi di messa in sicurezza del territorio. Per il resto, l'istruttoria di aggiornamento ...

Maltempo: Figliuolo, 'da Comuni alluvionati richieste per soli 500mila euro' La Gazzetta del Mezzogiorno

Maltempo: Figliuolo, 'ristoriamo tutto, indennizzi passati da 269 a 600 mln' La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Abbiamo già in atto un’erogazione di risorse per interventi di somma urgenza già effettuati e che sono ancora in corso. Parliamo di 289 milioni di euro. Faccio un appello ...Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Il presidente Meloni ha detto che ristoreremo completamente e sarà fatto”, con un aumento delle risorse per gli indennizzi a famiglie e imprese: “la dotazione è passata da ...Francesco Paolo Figliuolo, il commissario per l'alluvione, ha visitato il Riminese per vedere gli effetti del maltempo di maggio. Ha assicurato che ci sono già fondi per le opere, anche per l'anno ...