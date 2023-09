Malattie rare | speaker radio Briosi | “Sensibilizzare chi non vive da vicino la Sla”

(Di giovedì 14 settembre 2023) All’anteprima nazionale Giornata Sla 2023, ‘ognuno può fare la sua parte’ “È estremamente importantele persone che non sono, per loro fortuna, strettamente coinvolte in storie dicomplesse come la Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) la perché c’è ancora troppa ignoranza a riguardo. Ognuno può fare la sua parte”. Lo ha detto Davidefonico tra i coordinatori dell’anteprima nazionale della Giornata Sla, oggi a Brescia, città capofila di una serie di eventi Che il 17 settembre coinvolgeranno tutto lo Stivale. Come da accordi con l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, tutto il ricavato generato dalle attività “Baci per Nemo”, in Piazza Arnaldo, verrà devoluto in beneficenza per la realizzazione di un’area di ricerca al Centro Nemo. A Brescia, ...

Per garantire una 'dignitosa qualità di vita - ribadisce Briosi - a chi viene coinvolto dalla Sla, diventa fondamentale supportare centri come il Nemo, un'eccellenza nella cura delle...Roma, 14 set. - "Brescia ha una forte attenzione verso tutte le persone con difficoltà, in particolare i malati di Sla (Sclerosi laterale amiotrofica, ndr). Lo fa da tanti anni anche attraverso ...

