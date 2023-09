Malattia di Crohn | ok Aifa al rimborso primo inibitore specifico IL-23

(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia Italiana del farmaco () ha approvato la rimborsabilità in Italia di risankizumab (Skyrizi* 600 mg per via intravenosa come dose d'induzione e 360 mg per via sottocutanea per il mantenimento), per il trattamento delladiattiva da moderata a severa negli adulti che hanno avuto una risposta inadeguata, una perdita di risposta o una intolleranza alla terapia convenzionale o ai biologici. Lo annuncia l'azienda biofarmaceutica AbbVie, in una nota diffusa oggi. Accoglie “con favore” Maurizio Vecchi, direttore della struttura complessa di Gastroenterologia ed endoscopia del Policlinico di Milano, ildeldella IL-23 per il trattamento delladi ...

