Malagò | ' ' Questo Festival dà valore aggiunto al nostro mondo' '

Le parole del presidente del Coni, Giovanni, a margine della presentazione della sesta edizione del Festival dello ...Giovanni, presidente del Coni, unisce il mondo olimpico all'evento di ottobre: "A Tokyo ... "Vogliamo contribuire, i nostri studenti hanno la possibilità di partecipare ad eventi di...Oggi i giocatori di tennis sono come aziende, la parte sentimentale inmomento nel tennis è ... Giovanni, presidente del Coni, non la prese benissimo: "È una scelta. Personalmente la ...Proprio le Finali di fine anno, quelle che si disputeranno ancora in Italia sono l'obiettivo primario dell'azzurro ed anche perè arrivata la rinuncia ai gironi di Coppa Davis (evento che si ...

Da Lollobrigida a Malagò, Sangiuliano e Piantedosi, a Sabaudia ... Adnkronos