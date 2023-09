Ma quale Gattuso | colpo di scena da brividi | un altro italiano a Lione

(Di giovedì 14 settembre 2023) Svolta dell’ultimo minuto,non sarà più il nuovo allenatore del, ad occupare il posto di Laurent Blanc sarà unNegli ultimi giorni, si era sparsa la voce che Gennarosarebbe stato il nuovo allenatore del, squadra che milita in Ligue 1, il massimo campionato francese. La notizia sembrava certa, infatti, si attendeva solo l’ufficialità da parte del club francese. Tuttavia, dopo alcuni giorni, l’ipotesi diè stata scartata, adesso, sarà unad occupare la panchina delper la prossima stagione. Infatti, per il momento, sembra che il nuovo successore di Laurent Blanc sarà Fabio Grosso, ex compagno di nazionale di. Nelle ultime ...

Grosso, che dribbling a Gattuso! Il tecnico abruzzese, dopo aver condotto in Serie A il Frosinone, ... SOLUZIONE- Trattasi di Gennaro Gattuso, ex bandiera del Milan, attualmente libero da ogni incarico professionale sin dallo scorso 30 gennaio, data nella quale è terminata la sua ultima esperienza. Nel secondo anno con Gattuso ho fatto molto bene, è stata una buona stagione, con diversi goal e ... La sua miglior stagione resta quella del 2020/21, nella quale ha timbrato il cartellino per ben 11 volte.

E' Fabio Grosso il nome in pole per sostituire Blanc alla guida del Lione: l'ex allenatore del Frosinone ha sorpassato nelle ultime ore Gennaro Gattuso ed è il principale candidato per il posto. Secondo quanto riportato da L'Equipe, l'ex allenatore del Frosinone sarebbe in pole per la panchina. Il tecnico calabrese è pronto nuovamente a ripartire dall'estero, a seguito dell'esperienza poco esaltante al Valencia.