Ma cosa significa questa parola? Deve spiegarlo! | la Gruber inchioda la Schlein | è gelo

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ellyospite a Otto e Mezzo, il talk show di Lillisu La7. La segretaria del Pd parte subito all'attacco contro Giorgia Meloni affermando che il governo non ha rispettato le promesse sul fronte dell'immigrazione e anche sul fronte dell'economia. Di fatto laripete il solito ritornello di sinistra: "Sulle politiche migratorie questo paese è meta di migrazioni fin dagli anni '80. Se volessimo avere una politica sensata bisognerebbe riformare la Bossi-Fini". Massimo Giannini, ospite in studio, la ferma subito facendole notare che la Bossi-Fini esiste da ben 23 anni e i governi di sinistra non l'hanno mai toccata. Poi, sempre la, aggiunge: "Il piano del Pd è chiaro c'è un motivo che blocca le persone in Italia, si chiamano regole di Dublino: vanno cambiate". Ma è laa ...

A volte si guardano i quartieri e si tiene in considerazione soltanto l'aspetto del degrado ma siamo entrati in questi rioni La primada fare è questa. Fare culturaentrare in ...Riflettete sulla forma - partito da decenni: in concreto chePrima di tutto... Eccointendo per forma - partito. Il rischio è che dopo Forza Italia, Fdi, M5s e i partitini ...... per lui, vivere quel periodo senza potersi esprimere attraverso il palcoanche sentir ... riuscirà o non riuscirà a gremire ancora i teatri di Lecce e provincia, unaè certa: tutto il ...muove oggi le persone a fare politica nel Pd, se avvertono campagne come quelle sul reddito ... Combattere questa destraquindi combattere le diseguaglianze. Ma per farlo serve capacità ...

Cosa significa quando un cane piange durante la notte Kodami

#Tempoaltempo Paolo Sottocorona: alluvioni nei deserti, perché e cosa significa TGLA7

Con l’arrivo dell’autunno astronomico del 2023, il meteo ci presenta un attore di grande importanza: il Vortice Polare. Questo fenomeno segna l’inizio ...Come cambiano le rate dei mutui con i nuovi tassi d'interesse Concretamente cosa significa questo aumento Il tasso di rifinanziamento principale, come detto, è considerato alle banche un punto di ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Ariana Grande: 'Ho fatto uso di botox e filler. Ora voglio vedere le mie meritate rughe' ...