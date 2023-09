M5S | Conte rinnova il contratto a Grillo Gli eletti insorgono | «O fai il leader o il consulente»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 14 settembre 2023) Da Elevato a subissato (di critiche). Ma è il tributo da versare all’incoerenza in una storia politica complessiva che di coerenza ne ha finora mostrata ben poca. Parliamo, ovviamente di Beppe, finito nel mirino dei suoi per aver ribadito il divieto di terzo mandato elettorale nonostante Giuseppegli abbia di recenteto il munifico(300mila euro lordi all’anno) che lo lega al M5S. Non che le due cose fossero collegate, anzi, ma è così che immaginavano glipentastellati in ossequi al precetto evangelico in base al quale «non si possono servire Dio e mammona».stato per il suo “no” al terzo mandato In piccolo vale anche per la politica, dove negli ultimi tempi i cambiamenti saranno stati pure repentini e radicali, ma non ...